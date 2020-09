Francobollo commemorativo del Generale Dalla Chiesa a 100 anni dalla nascita

E’ stato emesso oggi, nelle ricorrenza esatta del centenario della nascita, il francobollo commemorativo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il francobollo, valido per la posta ordinaria, mostra un ritratto del generale su uno scorcio di Saluzzo (Cuneo), citta’ natale di Dalla Chiesa: si vedono l’Antico Palazzo Comunale e l’attigua Torre Civica. Il bollettino illustrativo dell’emissione e’ firmato dal sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, e dal figlio del generale, Nando Dalla Chiesa. Vi si ricorda il sacrificio di questo servitore dello Stato: ”il 3 settembre 1982, pochi mesi dopo il ritorno in Sicilia, mentre cercava di onorare senza poteri la sua sfida al servizio dello Stato e del popolo italiano, fu assassinato da un commando mafioso in Via Carini a Palermo; morirono assieme a lui la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo”. Si ricorda anche una frase di Dalla Chiesa, riportata sul monumento di cui e’ prevista l’inaugurazione a Saluzzo: “se e’ vero che esiste un potere, questo potere e’ solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre delegare questo potere ne’ ai prevaricatori, ne’ ai prepotenti, ne’ ai disonesti”.