Mafia

La “super mafia” che passa (anche) da Canicattì: chieste 75 condanne (NOMI)

La Dda di Milano chiede 550 anni di carcere per 75 imputati coinvolti nell’inchiesta Hydra: 4 sono canicattinesi

Pubblicato 19 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

La Direzione distrettuale antimafia di Milano ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di 75 imputati coinvolti, a vario titolo, nella maxi inchiesta “Hydra”, l’indagine che ipotizza un “sistema” mafioso lombardo costruito su un’alleanza tra Cosa nostra, Ndrangheta e Camorra. Le richieste – per un totale di 550 anni di carcere – sono state formulate dal procuratore capo Marcello Viola e dai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Si tratta degli imputati che hanno scelto la via del rito abbreviato. 

Tra loro ci sono anche quattro canicattinesi mentre altri due – Gioacchino Amico e Raimondo Orlando – hanno optato per il rito ordinario. La pena più alta – per gli agrigentini sul banco degli imputati – è stata proposta per Giuseppe Sorce (16 anni e 6 mesi di reclusione), 50 anni, di Canicattì; 3 anni e 8 mesi di carcere è la richiesta per Giovanni Gatto, 45 anni, di Canicattì; 3 anni di reclusione sono stati chiesti per Maurizio Li Calzi, 53 anni, e Maria Marino, 46 anni, entrambi di Canicattì. 

A Milano c’è un “contesto mafioso” simile a quello calabrese, “né più né meno della Calabria”, avevano detto i pm all’inizio dei loro interventi due giorni fa, davanti al gup Emanuele Mancini. Il maxi procedimento ‘Hydra’, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, è a carico in totale di 146 persone, ma le altre posizioni sono in udienza preliminare (rito ordinario), poco meno di una sessantina, e altre ancora puntano ai patteggiamenti. Al procuratore Marcello Viola e alla pm Cerreti, tra l’altro, nei mesi scorsi era anche stata rafforzata la scorta per minacce ricevute legate a queste indagini. Indagini passate pure per una decisione del gip che bocciò gran parte degli arresti, poi però confermati da Riesame e Cassazione.

TUTTE LE RICHIESTE DI CONDANNA

Abd El Latif Mohamed Emam Taha, 3 anni; Giovanni Abilone, 16 anni; Vincenza Albanese, 12 anni; Giuliano Anderlini, 3 anni; Pasquale Antonazzo, assoluzione richiesta; Simone Aquilano, 2 anni 6 mesi; Manuela Aquilanti, 3 anni; Salvatore Barra, 3 anni; Antonio Bassetto, 3 anni 4 mesi; Salvatore Bianco, 6 anni; Samuele Bonanno, 7 anni (capo 8) e 9 anni (capi 23–26–29–40); Alessandro Bramonti, 11 anni; Domenico Brancaccio, 11 anni; Antonio Caldarelli, 2 anni 4 mesi; Pasquale Callipari, 2 anni 6 mesi; Claudio Cannizzaro, 3 anni; Marco Cassago, 3 anni; William Alfonso Cerbo, 5 anni; Giovanni Cirillo, 12 anni; Alessio Ciulla, 3 anni 6 mesi; Emanuela Colombo, 3 anni; Salvatore Coluccio, 4 anni 4 mesi; Luca Congiu, 3 anni; Francesco Cottone, 3 anni; Filippo Crea, 20 anni; Giacomo Cristello, 18 anni; Aurelio D’Alia, 4 anni 4 mesi; Vincenzo Deodato, 6 anni 6 mesi; Michele Destefano, 5 anni; Antonio Dimiccoli, 8 anni; Giuseppe Fidanzati, 20 anni; Stefano Fidanzati, 5 anni; Giuseppe Fiore, 12 anni; Gianfranco Fontana, 6 anni; Antonino Galioto, 14 anni 6 mesi; Yrina Gayl, assoluzione richiesta; Giovanni Gatto, 3 anni 8 mesi; Maria Rita Gennaro, 3 anni; Antonio Grasso, 16 anni; Paolo Grasso, 12 anni; Antonino Guarnaccia, assoluzione richiesta; Giada Jelmini, 3 anni 6 mesi; Alessandro La Cara, 7 anni; Maurizio Li Calzi, 3 anni; Maria Marino, 3 anni; Pietro Mazzotta, 16 anni; Maurizio Menghetti, 3 anni 6 mesi; Luca Milano, 3 anni 8 mesi; Alessandro Illuminato Molluso, 4 anni 4 mesi; Francesco Molluso, 4 anni; Alessandro Monti, 5 anni; Maria Assunta Morana, 3 anni; Ejll Mroshaj, 4 anni; Girrabet Gabriele Ohannassian, 3 anni; Carmelo Oliveri, 5 anni; Bernardo Pace, 18 anni; Domenico Pace, 14 anni; Michele Pace, 16 anni;  Iginio Panaiia, 3 anni 8 mesi; Daniele Papalia, 5 anni; Claudio Perversi, 3 anni; Riccardo Francesco Perversi, 16 anni; Saverio Pintaudi, 4 anni; Giuseppe Pizzata, 18 anni; Orsolo Polise, 3 anni; Maria Domenica Postu’, 10 anni; Antonio Romeo, 12 anni; Massimo Rosi, 20 anni; Andrea Michele Russo, 3 anni 8 mesi; Daniela Sangalli, 12 anni; Sergio Sanseverino, 16 anni; Saverio Sergi, 3 anni 8 mesi; Tindaro Silvestro, 3 anni; Giuseppe Sorce, 16 anni 6 mesi; Giuseppe Spatola, 3 anni; Pasquale Filomeno Toscano, 12 anni 8 mesi; Klement Veizaj, 3 anni 8 mesi; Giuseppe Zavettieri, 3 anni 8 mesi. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sequestrata officina abusiva, denunciato titolare
Caltanissetta

Trovati in possesso di droga, arrestato un 18enne
Cultura

Al teatro Pirandello in scena “Il vedovo” con Massimo Ghini e Galatea Ranzi
Agrigento

In fiamme furgone e auto di un imprenditore edile, indagini 
Agrigento

Spedizione punitiva alla zona industriale, 30enne picchiato da almeno tre persone 
Agrigento

Ladri in azione all’Eurospin, portati via 10mila euro tra soldi e merce 
banner italpress istituzionale banner italpress tv