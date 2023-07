Mafia, 31 anni fa la strage di via D’Amelio: in memoria di Paolo Borsellino e della scorta

Trentuno anni la strage mafiosa di via D’Amelio in cui furono trucidati dalla mafia Paolo Borsellino e la sua scorta Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. Protagonisti oggi i bambini e il doppio corteo che si confronta a distanza, espressione di due mondi diversi: alle 14.30 quello ‘movimentista’ organizzato dal Coordinamento 19 luglio, con la presenza dell’associazionismo, della Cgil e delle Agende rosse di Salvatore Borsellino. Alle 20 la tradizionale fiaccolata organizzata dalla destra. E intanto a Caltanissetta oggi e’ attesa la sentenza d’appello nei confronti di Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo il 16 gennaio scorso, indicato come mandante delle stragi del ’92. La premier Giorgia Meloni stamane alle 8.45 depone una corona d’alloro alla lapide in ricordo dei caduti all’interno dell’Ufficio Scorte della caserma “Lungaro”, alla presenza anche del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani. Poi al cimitero di Santa Maria di Gesu’ e nella chiesa di San Domenico, dove sono sepolti, rispettivamente, i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Alle 10 la presidente del Consiglio presiede il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura, incontrando, tra gli altri, la prefetta Maria Teresa Cucinotta e il procuratore Maurizio De Lucia, nel segno del contrasto alla mafia. La leader del Partito democratico, Elly Schlein sara’ invece in via D’Amelio dove arrivera’ intorno alle 16:30 per partecipare alle 16.58, nell’ora della strage, al minuto di silenzio. Dalle 8 alle 14 in via D’Amelio – dove la mamma di Paolo Borsellino ha fatto piantare un ulivo nel punto del cratere prodotto dal tritolo mafioso – per iniziativa del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino bambini protagonisti con “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter”. Evento organizzato dall’Agenzia italiana per la gioventu’, con il ministro Andrea Abodi: appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia dalle 10 alle 18. Alle 14.30 corteo: punto di ritrovo e partenza all’Albero Falcone, arrivo in via D’Amelio, all’Albero della Pace, alle 16,30. Alle 15 “Io so chi e’ Stato” del Movimento Agende Rosse: testimonianza e ricordo dei familiari di vittime della mafia. Alle 16.58 in via D’Amelio minuto di silenzio e lettura della poesia “Giudice Paolo”. Alle 17.15 interventi delle associazioni familiari vittime. Alle 20 Fiaccolata Forum 19 luglio con partenza da piazza Vittorio Veneto e arrivo in via d’Amelio alle 21.30.