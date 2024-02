Mafia, al via processo di Appello al clan dei pascoli con 97 imputati

Si e’ aperto il processo d’appello Nebrodi, la maxi operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina. La prima udienza stamane nell’aula bunker del carcere di Gazzi. Al centro del processo, le truffe all’Agea su cui ruotavano gli interessi dei clan mafiosi tortoriciani. Il processo e’ nei confronti di 97 imputati, la maggior parte sono a piede libero, 19 sono detenuti, alcuni in carcere altri ai domiciliari. Il processosi tiene davanti alla Corte d’Appello di Messina presieduta dal giudice Francesco Tripodi e composta dai giudici Daria Orlando e Antonino Giacobello.

A rappresentare l’accusa il procuratore generale Luigi Lombardo insieme ai pubblici ministeri Antonio Carchietti e Fabrizio Monaco applicati in corte d’appello per questo processo. Il primo grado si e’ concluso con una sentenza arrivata ad ottobre 2022 che ha disposto oltre 600 anni di carcere, 10 assoluzioni totali e una prescrizione. Il presidente del Tribunale di Patti Ugo Scavuzzo aveva impiegato quasi un’ora per leggere la sentenza emessa dopo circa una settimana di camera di consiglio nei confronti di 101 imputati.