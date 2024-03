Mafia, definitive le condanne dell’inchiesta “Scrigno”

Confermata dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione la sentenza di appello(settembre 2022) che riguarda il troncone dell’indagine antimafia “Scrigno”, relativa agli imputati giudicati con il rito abbreviato.

Diventano definitive le condanne dei figli del capo mafia Vincenzo Virga, Francesco e Pietro; il primo dovrà scontare 16 anni e 8 mesi e il secondo 19 anni e 4 mesi mentre Ninni D’Aguanno dovrà scontare 3 anni e 4 mesi. Nel marzo 2019 l’inchiesta “Scrigno”, condotta ai carabinieri e coordinata dalla Dda di Palermo, aveva portato all’arresto di diverse persone, e tra queste l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello, che ha chiesto il rito ordinario, e in primo grado è stato condannato a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per questi imputati il 28 maggio si aprirà il processo d’appello.