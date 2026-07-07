Mafia, i mandamenti di Villagrazia e Santa Maria di Gesù: definitive 16 condanne

I giudici della quinta sezione della Cassazione hanno respinto il ricorso e confermato le pene per boss, gregari e trafficanti di droga dei mandamenti di Villagrazia e Santa Maria di Gesù. Le indagini furono condotte dai carabinieri del Ros in un blitz del 2022 su pizzo, droga, rapine.

Sono diventate definitive le condanne per Salvatore Profeta jr 14 anni e 8 mesi. Giovanni Adelfio 13 anni ma in continuazione con due precedenti sentenze, Andrea Taormina 8 anni, Salvatore Freschi 17 anni, 7 mesi e 23 giorni (in continuazione). Giovanni La Mattina 9 anni, Antonino Lucera 2 anni e 8 mesi, Salvatore Luisi 8 anni, 10 mesi e 20 giorni, Samuele Immesi un anno e quattro mesi ma con la sospensione condizionale della pena, Ignazio Traina 18 anni, 2 mesi e 20 giorni in continuazione con un precedente reato, Sandro Capizzi 12 anni, 5 mesi e 10 giorni, Massimo Mancino 11 anni, 10 mesi e 6 giorni, Gioacchino Cardella 6 anni, 2 mesi e 20 giorni, Girolamo Rao 14 anni, 3 mesi e 16 giorni, Mariano Calascibetta 4 anni e 8 mesi, Antonino Lucera 2 anni, 11 mesi e 16 giorni, Salvatore Binario 2 anni, 2 mesi e 20 giorni. L’unico annullamento con rinvio per Francesco Guercio (in appello aveva avuto 16 anni, un mese e 23 giorni), ma limitatamente alla recidiva e alla libertà vigilata una volta finita di scontare la pena.