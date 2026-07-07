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Ruba 15 mila euro in tre mesi dal negozio in cui era in prova, condannata 

Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato G.R., 35 anni, tirocinante nell’esercizio commerciale

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Un anno di reclusione, pena sospesa, per avere rubato 15 mila euro in tre mesi dal negozio in cui era in prova. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato G.R., 35 anni, tirocinante nell’esercizio commerciale. Il giudice ha altresì disposto un risarcimento danni che dovrà essere quantificato in sede civile. L’imputata dovrà anche pagare le spese processuali per un importo complessivo di 1.400 euro. 

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