Agrigento, operaio precipita da un ponteggio e muore: non si esclude un malore
La vittima è Gerlando Brucceri, operaio di 53 anni di Agrigento. L’incidente nel cantiere del ponte Morandi. Non si esclude il malore
Un operaio di 53 anni, Gerlando Brucceri, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’impalcatura nel cantiere del Ponte Morandi. Secondo le prime informazioni, non è escluso che all’origine della caduta possa esserci stato un malore improvviso. L’uomo era impegnato nelle attività di cantiere quando, per cause ancora da accertare, è caduto dall’impalcatura riportando lesioni mortali.
Sul luogo dell’incidente ci sono i sanitari del 118, una squadra dei Vigili del fuoco che sta lavorando sul ponte per recuperare il corpo dell’uomo e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e delle indagini.