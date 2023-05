Mafia nell’agrigentino, depositate motivazioni della sentenza Xidy

Il gup del tribunale di Palermo Paolo Magro ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale cinque mesi fa sono state condannate quindici persone, e assolte altre cinque, nell’ambito del processo di primo grado scaturito dalla maxi inchiesta Xidy. L’operazione, eseguita nel 2020 dai carabinieri del Ros, ha fatto luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sulla riorganizzazione della Stidda. Nei prossimi giorni si conosceranno nel dettaglio le motivazioni.

Tra le pene inflitte spiccano quelle all’ex avvocato Angela Porcello, ritenuta cassiera del mandamento, condannata a 15 anni e 4 mesi di reclusione. La Porcello ha tentato di avviare un percorso di collaborazione con la giustizia non venendole però mai riconosciuto lo status; Giancarlo Buggea (20 anni), considerato tra gli uomini più influenti in cosa nostra agrigentina; Luigi Boncori (20 anni), considerato il capo della famiglia mafiosa di Ravanusa; Lillo Di Caro (20 anni), da anni al vertice della mafia di Canicattì; Giuseppe Sicilia (18 anni e 8 mesi), ritenuto dagli inquirenti il capo della famiglia di Favara; Gregorio Lombardo (17 anni e 4 mesi), di Favara. Tra i condannati anche Simone Castello (12 anni), ex “postino” del boss corleonese Bernardo Provenzano.

LE CONDANNE

Giancarlo Buggea (20 anni); Angela Porcello (15 anni e 4 mesi); Giuseppe Grassadonia (8 mesi); Giuseppe Giuliana (8 anni e 8 mesi); Calogero Di Caro (20 anni); Calogero Paceco (8 anni); Simone Castello (12 anni); Gregorio Lombardo (17 anni e 4 mesi); Luigi Boncori (20 anni); Giuseppe Sicilia (18 anni e 8 mesi); Giuseppe D’Andrea (3 anni e 4 mesi); Gaetano Lombardo (3 anni e 4 mesi); Annalisa Lentini (1 anno e 8 mesi); Diego Emanuele Cigna (10 anni e 6 mesi).

LE ASSOLUZIONI

Giuseppe Pirrera, Giovanni Nobile, Antonino Oliveri, Luigi Carmina, Gianfranco Gaetani.