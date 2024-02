Mafia, questura di Agrigento vieta i funerali pubblici per la madre del boss Giancarlo Buggea

La questura di Agrigento ha vietato lo svolgimento dei funerali pubblici per la morte della madre di Giancarlo Buggea, esponente di spicco di Cosa nostra agrigentina. Lo scrive questa mattina in un articolo il quotidiano La Sicilia. La decisione è stata presa dal questore Tommaso Palumbo con un provvedimento che ha stoppato le celebrazioni inizialmente previste per il 15 febbraio.

Nessun corteo ma soltanto un rito che si è svolto in forma privata con i familiari. Alla celebrazione erano presenti anche poliziotti in borghese che hanno garantito il servizio d’ordine e sicurezza. Giancarlo Buggea è ritenuto un elemento di spicco di Cosa nostra e, in particolare modo, del mandamento mafiosi di Canicattì. Attualmente si trova in carcere in seguito all’arresto nella maxi operazione Xidy. In primo grado, per questa vicenda, è stato condannato a 20 anni di reclusione.