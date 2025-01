Mafia, scarcerati altri due indagati nell’inchiesta sulla cosche di Marsala e Mazara del Vallo

Sono stati scarcerati altri due dei 17 arrestati (7 in carcere e 10 ai domiciliari) nell’operazione antimafia condotta dalla Guardia di finanza e coordinata Dda, all’alba dello scorso 16 dicembre, a Marsala e a Mazara del Vallo.

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha, infatti, annullato le ordinanze di custodia cautelare in carcere per Luigi Prenci, di 54 anni, e Aurelio Anzelmo, di 39, entrambi di Mazara del Vallo. Il Riesame ha, inoltre, già annullato le misure cautelari anche per Pietro Centonze, di 56 anni, di Marsala, anche lui era stato rinchiuso in carcere, per Giuseppe Prenci, di 27, di Mazara del Vallo, figlio di Luigi, che era stato posto ai domiciliari, e per i marsalesi Giancarlo Nicolò Angileri, di 60 anni, e Antonino Giovanni Bilello, di 61, anche loro ai domiciliari.

E’ stata annullata, inoltre, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per Lorenzo Buscaino, 63 anni, di Mazara del Vallo. L’operazione ha smantellato il controllo mafioso delle aree rurali del versante sud del Trapanese, tra Mazara e Castelvetrano. Nell’indagine anche un episodio di turbativa d’asta ad una vendita giudiziaria.