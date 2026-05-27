Mafia, sconto di pena per il boss Lillo Di Caro

Non più trent’anni di reclusione, in continuazione con due vecchie condanne, ma complessivamente 23 anni di carcere. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della Procura della Repubblica di Agrigento, nei confronti di Lillo Di Caro, storico capo della mafia canicattinese. L’anziano boss era stato condannato a 30 anni di reclusione in continuazione con precedenti condanne nell’ambito dell’inchiesta Xidy, l’operazione che nel 2021 fece luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sulla riorganizzazione della Stidda in provincia di Agrigento. Il tribunale di Agrigento, svolgendo funzioni di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza avanzata dal canicattinese rideterminando in 23 anni la pena complessiva. A questa decisione aveva fatto appello la Procura della Repubblica. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato la decisione.

“I fatti di cui alle due sentenze erano stati commessi in epoca con accertata appartenenza del condannato all’associazione per delinquere di stampo mafioso Cosa nostra – si legge nel provvedimento – valorizzando altresì l’identità dei luoghi di commissione e la modalità delle condotte, per tale via ritenendo che i fatti di estorsione e di trasferimento fraudolento di valori, fossero stati commessi da Di Caro nella veste di capo dell’associazione, costituendo parte integrante di un programma predeterminato». Il nome di Lillo Di Caro è noto nel panorama mafioso siciliano. Tre le condanne definitive per associazione mafiosa che lo pongono, ormai da oltre venti anni, al vertice del mandamento di Canicattì. Un ruolo che gli è stato riconosciuto anche nell’inchiesta Xidy.