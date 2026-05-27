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Tragedia in fabbrica, operaio di 35 anni muore schiacciato da pallet

L'uomo era impegnato a scaricare materiale da un camion con un muletto quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un pallet

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un’azienda operante nel campo dell’installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri schiacciato da un pallet in contrada Gravilla, a Francofonte, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato a scaricare materiale da un camion con un muletto quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L’operaio è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove è morto a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla procura di Siracusa.

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