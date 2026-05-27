Ballottaggio, Controcorrente traccia la linea: “Nessun apparentamento”

“Il voto di queste Amministrative ci dice che Contorcorrente è la locomotiva del campo alternativo a Renato Schifani. Abbiamo fatto la storia”. Ismaele La Vardera, come si suol dire, la “tocca piano” e stamattina convoca la stampa a Palermo con i candidati sindaco di Agrigento, Bronte e Ispica per fare il punto dopo il voto e rilanciare i risultati (almeno, quelli positivi) del suo movimento.

“E’ un miracolo quello compiuto in un anno dalla nascita di Controcorrente – ha detto -. Partecipare o meno alle Comunali era una sfida titanica ma noi abbiamo deciso di esserci e i dati sono stati straordinari. Oggi siamo la locomotiva del campo alternativo a Schifani. Questi tre candidati, che andranno alla ballottaggio, sono degli eroi. Oggi abbiamo una sfida importante che sono i ballottaggi, ma siamo convinti che questi tre Comuni faranno la differenza”.

Finita la fase della “festa”, si è parlato ovviamente del voto del 7 e 8 giugno, e La Vardera ha chiarito che il movimento (ma non è una sorpresa) non cercherà apparentamenti. “Noi non faremo accordi con nessuno se non con i cittadini liberi delle comunità che ci hanno dato una forza pazzesca. Caro Michi, (riferendosi a Michele Sodano ndr) ti dico che mentre stiamo parlando ci sono delle riunioni grosse convocate addirittura dal presidente Schifani, perché in qualche modo stanno tentando in tutti i modi di riunire i pezzi del centrodestra l’obiettivo è chiaro evitare che Agrigento possa andare ovviamente a quello che è un voto libero e si stanno stanno muovendo per evitare che possa accadere questo miracolo. Questo signore ha fatto un miracolo in una delle città in cui era impossibile, onore e merito a Michele Sodano”.

Sulla stessa linea, chiaramente, il candidato Michele Sodano: “I cittadini hanno compreso la necessità di fare la scelta più giusta, quello che può restituire un futuro ad Agrigento – ha detto -. Grazie a Controcorrente e grazie a tutti i partiti che hanno fatto parte della nostra coalizione. Una parola vorrei spenderla anche nei confronti di Ismaele, perché credo che sia forse sottostimata nella sua azione liberatrice di Agrigento. Questo è un uomo che da solo ha tenuto la regia di decine di elezioni in tutta la Sicilia essendo sempre presente, portando una propria esperienza dimostrando un cuore che non c’è da nessuna parte in questo momento e ci da queste cose che dobbiamo dire non per esaltarci ma per creare dei modelli per creare degli esempi, perché la gente domani venga ispirata da chi fa politica con il nostro spirito”.