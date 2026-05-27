Elezioni, ecco i voti di preferenza a Camastra
Tutti i dati riportati dai candidati al Consiglio comunale
Ecco i voti di preferenza dopo il voto del 24 e 25 maggio.
Nella lista “siamo Camastra” (Candidato Sindaco: Gera Bellomo), i candidati consiglieri hanno ottenuto i seguenti voti: Morgante Alessia 140, Allegro Biagio Luca 124, Mattina Florinda 85, Terrana Clelia Pia 85, Costanza Antonio 82, Di Vincenzo Maria Carmela 75, Sabella Calogero 67, Averna Salvatore 57, Sciovè Dino 43 e Destro Giovanni 39.
Nella lista “Progetto Camastra” (Candidato Sindaco: Dario Gaglio), i candidati consiglieri hanno ottenuto i seguenti voti: Brunco Loredana 251, Manzone Maria detta Rosaria 227, Todaro Melinda 193, Gaglio Danilo 182, Buttaci Carlo Gioacchino 154, Farruggio Luca 120, Scopelliti Giuseppe 107, Schembri Diego 93, Rizzo Leandro 89 e Salerno Silvana 54.