Operazione antimafia Ianus, 55 misure cautelari: chi sono gli agrigentini coinvolti (NOMI)

Sono diversi gli agrigentini coinvolti nella maxi operazione antimafia eseguita questa mattina dalla Squadra mobile di Caltanissetta. Cinquantaquattro gli arresti effettuati, un indagato è ancora ricercato. Tra loro ci sono “vecchie” e “nuove” conoscenze del panorama criminale agrigentino coinvolte nel recente passato in inchieste sul traffico di stupefacenti. Tra gli agrigentini per cui è stata disposta la custodia in carcere ci sono Gianluca Attardo, 42 anni, di Agrigento; Gioacchino Giorgio, 37 anni, di Licata; Diego Milazzo, 29 anni, di Canicattì. Il primo è attualmente imputato per la nota inchiesta “Piramide” mentre il secondo in quella Hybris. Ai domiciliari finiscono: Loredana Marsala, 42 anni, di Canicattì; Morena Milazzo, 37 anni, di Canicattì; Diego Milazzo, 40 anni, di Canicattì. Divieto di dimora in provincia di Agrigento, invece, per Ignazio Agrò, 65 anni, di Racalmuto, e Giuseppe Terrasi, 45 anni, di Agrigento. Un altro indagato, Martin Marius Vasile, originario della Romania ma residente a Canicattì, è finito in carcere. Risultano, invece, indagati a piede libero Giuseppe Alaimo, 29 anni, di Canicattì, e Gioacchino Taibbi, 26 anni, di Canicattì. , 29 anni di Canicatti, e Loredana Marsala, 42 anni, di Canicattì; Morena Milazzo, 37 anni, di Canicattì; Sono contestati reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dalla disponibilità, in capo agli associati, di armi (anche da guerra) ed esplosivi.

TUTTI I NOMI DEGLI INDAGATI

Sono questi i nomi dei 54 arrestati nell’operazione antimafia condotta dalla polizia di Caltanissetta: Giuseppe Tasca, 51 anni di Gela, Ignazio Agrò, 64 anni di Agrigento, Massimiliano Astuti, 39 anni di Gela, Gianluca Attardo, 42 anni di Agrigento, Salvatore Azzarelli, 46 anni di Gela, Giuseppe Borgese, 28 anni di Reggio Calabria, Benedetto Giuseppe Curvà, 37 anni di Gela, Alberto Pasquale Di Dio, 30 anni di Gela, Crocifisso di Gennaro, 42 anni di Gela, Giacomo Di Noto, 42 anni, di Gela, Giuseppe Domicoli, 42 anni, di Gela, Maurizio Domicoli, 58 anni, di Gela, Vincenzo Donzella, 37 anni di Gela, Gioacchino Giorgio, 37 anni di Agrigento, Rosario Greco, 57 anni di Gela, Rocco Grillo, 31 anni di Gela, Manuel Ieva, 43 anni di Gela, Giuseppa Lauretta, 52 anni di Gela. Loredana Marsala, 42 anni di Agrigento, Marius Vasile Martin, romeno di 32 anni, Vincenzo Mazzola, 23 anni di Palermo, Salvatore Mezzasalma, 57 anni di Gela, Diego Milazzo, 29 anni di Agrigento, Morena Milazzo, 37 anni, di Gela, Orazio Monserrato, 32 anni di Gela, Salvatore Nocera, 35 ani di Gela, Mohamed Matar Hassan Omar, egiziano di 37 anni, Nicola Palena, 42 anni di Gela, Fabio Palumbo, 45 anni di Gela, Emanuele Pantano, 40 anni, di Gela, Andrei Pascal, romeno di 38 anni, Giuseppe Pasqualino, 32 anni, di Gela, Alessandro Emanuele Pellegrino, 33 anni di Gela, Raffaele Pepè, 27 anni di Reggio Calabria, Alessandro Peritore, 32 anni di Gela, Calogero Orazio Peritore, 40 anni di Gela, Raffaele Antonio Rapicavoli, 46 anni, Mirko Salvatore Rapisarda, 41 anni di Gela, Giovanni Rinzivillo, 35 anni di Gela, Rocco Rinzivillo, 34 anni di Gela, Samuele Rinzivillo, 40 anni di Gela, Vincenzo Romano, 36 anni di Gela, Francesco Davide Scicolone, 34 anni di Gela, Carmelo Scilio, 49 anni, Giuliano Giovanni Scordino, 27 anni, di Catania, Luigi Scuderi, 35 anni di Catania, Giuseppe Sicurella, 24 anni di Catania, Giuseppe Sinatra, 28 anni, di Gela, Antonio Solazzo, 35 anni, Salvatore Taormina 50 anni di Palermo, Giuseppe Terrasi, 45 anni, di Agrigento, Mario Tomaselli, 67 anni di Catania, Giacomo Tumminelli, 40 anni di Gela. Un altro indagato è attualmente ricercato.

LE INDAGINI