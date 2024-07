Menfi, bene confiscato alla mafia diventa centro per ragazze madri

A Menfi un bene confiscato alla mafia diventa un centro di accoglienza per ragazze madri e donne vittime di violenza. Il sindaco del comune belicino Vito Clemente ha consegnato stamattina le chiavi di un appartamento, che era stato assegnato negli anni scorsi al comune dall’Agenzia nazionale che amministra i beni confiscati (Anbsc), al presidente della cooperativa “Walden”, Michele Buscemi. Si tratta di una società che, sul territorio, gestisce già una casa di accoglienza e due comunità alloggio per donne sole e minori stranieri non accompagnati.

L’immobile è situato nella località balneare di Porto Palo. Nel 2019 il comune di Menfi aveva partecipato ad un bando europeo, riuscendo ad intercettare un finanziamento di 70 mila euro che si rendevano necessari a riqualificare, arredare e rendere regolarmente fruibile l’immobile in questione. “Le nuove finalità assegnate a questo immobile sono motivo di orgoglio per l’amministrazione”, dice il sindaco Clemente.