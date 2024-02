Xidy, l’ex avvocato Porcello in aula: “Buggea era intimo con Messina Denaro”

“Buggea mi ha presentato la nipote di Messina Denaro a cui ho dato pure un assegno di 2 mila euro che fu materialmente dato all’avvocato del marito. Messina Denaro era di famiglia con Giancarlo”. Lo ha detto l’ex avvocato Angela Porcello, condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi nell’ambito della maxi inchiesta Xidy. L’ex penalista ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee nel processo di Appello dove peraltro le è stato negato il concordato, una specie di patteggiamento della pena “in cambio” di ulteriori ricorsi. La donna, difesa dall’avvocato Giuseppe Scozzari, è stata condannata in primo grado per mafia e, in particolare, per aver ricoperto il ruolo di cassiera del mandamento di Canicattì. L’ex avvocato è stata per anni compagna anni dell’esponente di Cosa Nostra canicattinese Giancarlo Buggea, uno dei personaggi chiave dell’intera inchiesta.