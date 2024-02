Abbandona rifiuti ma viene ripreso dalle telecamere, Clemente: “verrà sanzionato”

Immortalato mentre abbandona rifiuti speciali in contrada Bertolino a Menfi con il proprio mezzo. “Oggi un “signore” (si fa per dire) con un mezzo di trasporto, oscurato per ragioni di privacy, ha ritenuto giusto depositare dei rifiuti in contrada Bertolino. Trattandosi di rifiuti speciali ed essendo già stato individuato, è invitato a recarsi sui luoghi a raccogliere ciò che ha depositato prima delle relative notifiche di legge da parte dei vigili urbani.” Questo è l’appello sui social del sindaco di Menfi, Vito Clemente.