Consorzio di bonifica “Agrigento 3”, ladri rubano 300 chili di rame da impianto 

Ladri ancora una volta in azione al Consorzio di bonifica “Agrigento 3”. Ignoti malviventi sono riusciti ad asportare ben 300 chili di rame dall’impianto in contrada Pandolfina, a Menfi. Il danno ammonterebbe a circa 5mila euro. A fare la scoperta è stato il responsabile della struttura a cui non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. Al via le indagini dei militari della locale stazione. Appena due mesi fa i ladri avevano preso di mira l’impianto di sollevamento delle acque irrigue a Menfi, sempre di proprietà del consorzio di bonifica.