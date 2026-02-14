Festival del Mare, Galp dona incasso serata all’associazione Enjoy Community

È stato consegnato a Menfi, all’associazione Enjoy Community, che gestisce un centro diurno per persone con fragilità, il ricavato del concerto di Alessio Bondì e della sua band che si è svolto lo scorso anno al Teatro del Mare all’interno del “Festival del Mare e del Gusto”, il calendario di eventi dedicati alla valorizzazione della cultura marinara e delle eccellenze locali organizzato dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, che comprende 10 comuni della costa compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle.

Iniziativa di solidarietà, culminata con la donazione di un assegno di 523 euro, che conferma l’impegno originariamente assunto dal Gruppo di Azione Costiera della Pesca, ovverosia che per i concerti a pagamento il ricavato sarebbe stato destinato in beneficenza.

Una cerimonia di consegna dell’assegno si è svolta alla presenza del Direttore del Galp Giovanni Borsellino, del Sindaco di Menfi Vito Clemente e della rappresentante dell’associazione Enjoy Community Carmen Amico: “La nostra – dice Amico – è un’associazione di famiglie nata per una forte esigenza territoriale, perché una struttura del genere a Menfi prima non c’era”. La struttura in questione, regolarmente riconosciuta dalla Regione, assiste 10 ragazzi diversamente abili, a cui garantisce laboratori di musicoterapia, arteterapia, creativi e di cucina.

“Per alcuni degli eventi del festival dello scorso anno – aggiunge l’ingegner Giovanni Borsellino, Direttore del Galp – avevamo previsto un ticket d’ingresso solo al fine di regolamentare gli accessi. Avere destinato questo piccolo contributo ad un’associazione come la Enjoy Community, è per noi un momento molto significativo”. Alla donazione odierna faranno seguito ulteriori 4 momenti, con il conferimento di altri aiuti scaturiti dalla vendita dei biglietti in altrettanti comuni dove si sono svolti spettacoli a pagamento. “La programmazione di iniziative come quelle del Galp – conclude il sindaco Vito Clemente – permette di avere una ricaduta più che significativa nell’ambito del Terzo settore, e di questo siamo particolarmente compiaciuti”.