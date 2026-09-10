Trapani

Nasconde 19 panetti di hashish in frigo e una pistola nel mobiletto, arrestato

Nasconde 19 panetti di hashish in frigo e una pistola nel mobiletto, arrestato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



I Carabinieri della Stazione di Erice e della Compagnia di Trapani, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di una mirata perquisizione domiciliare, a seguito di specifica attività informativa avviata dai Carabinieri, eseguita presso l’abitazione dell’uomo in zona Erice Casa Santa, i Carabinieri hanno rinvenuto 19 panetti di Hashish per un peso complessivo di circa 2 kg che l’uomo teneva in frigorifero, oltre ha un bilancino di precisione, denaro contante, un coltello e alcune dosi racchiuse in cellophane custoditi  su un mobiletto vicino la porta d’ingresso dell’abitazione e ad una pistola a salve alla quale era stato asportato il tappo rosso identificativo.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, mentre quanto rinvenuto all’esito della perquisizione e stato posto sotto sequestro.

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