Palermo

Ristoratore gambizzato e tentata rapina, due arresti e 8 indagati

Il rapinatore dopo averlo minacciato a lungo gli ha sparato alla gambe per due volte

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbero sparato al titolare di un ristorante a Mondello, ferendolo alle gambe, durante una rapina commessa il 24 luglio del 2023. E’ l’accusa contestata a Marco Ferrante 35 anni e Alessio Muratore, 26 anni, arrestati dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere. Nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, ci sono altri otto indagati: sei uomini e due donne. L’indagine, oltre a ricostruire la rapina, ha fatto luce su un traffico di stupefacenti e armi. La notte del 24 luglio il ristoratore, insieme alla compagna, aveva lasciato il locale per raggiungere casa, portando con sé una borsa che conteneva l’incasso degli ultimi giorni, quando è stato affrontato da tre rapinatori che gli hanno intimato di consegnargli i soldi. Per diversi minuti è stato sotto il tiro di una pistola: ‘pensavo fosse a salve e così ho detto all’uomo di sparare’, ha raccontato agli agenti. Il rapinatore dopo averlo minacciato a lungo gli ha sparato alla gambe per due volte. Grazie all’analisi delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza la polizia ha ricostruito la fuga dei tre verso lo Zen a bordo di una Skoda Fabia Station bianca. Con la stessa vettura i rapinatori avevano fatto dei sopralluoghi prima della rapina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Stidda, il pentito Cavallo tira in ballo il consulente dell’assessore Giusi Savarino
Apertura

Porto Empedocle, indagati 5 consiglieri comunali e un assessore per falso 
Agrigento

Il tentato omicidio a San Leone, indagato trasferito in altra struttura dopo minacce in carcere 
Apertura

Lampedusa, sequestrata area di rifiuti accanto all’hotspot di contrada Imbriacola
di Gioacchino Schicchi

Caso Crosta, niente dimissioni né rimozione: tolta solo la delega alla Polizia locale
banner italpress istituzionale banner italpress tv