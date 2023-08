Menfi, oggi l’autopsia sul corpo del piccolo Gioele

È in programma questa mattina, undici giorni dopo la morte del bambino, l’autopsia sul corpicino di Gioele Palminteri, il bimbo di 4 anni morto al “Di Cristina” di Palermo lo scorso 17 agosto. Il sostituto procuratore Ludovica D’Alessio, che coordina le indagini, ha conferito l’incarico al medico legale Antonella Argo.

L’esame autoptico è stato più volte rimandato. Gli inquirenti hanno acquisito varia documentazione clinica. Il bimbo, dopo un primo ricovero all’ospedale di Sciacca, era stato trasferito al Di Cristina di Palermo. Serviranno ulteriori accertamenti per capire cosa sia accaduto: in un primo momento si è parlato di un morso di zanzara per poi parlare di meningite. Subito dopo l’autopsia Gioele verrà riconsegnato ai familiari per i funerali che, a questo punto, potrebbero tenersi tra domani e, al più tardi, mercoledì. Giorno dei funerali nel quale il sindaco Vito Clemente proclamerà il lutto cittadino.