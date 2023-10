Menfi, scontro tra due auto: un ferito trasferito in elisoccorso

Incidente a Menfi. Due auto, una Dacia Logan e un suv, si sono scontrate in via Risorgimento, angolo via Ognibene. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del ferito, un uomo di 49 anni, presso struttura sanitaria di Caltanissetta. Sul posto, i carabinieri di Menfi per gli accertamenti e ricostruzione della dinamica ancora non chiara. Sul suv viaggiava una famiglia che per fortuna non ha riportato feriti.