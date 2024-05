Menfi, studenti dell’istituto “Santi Bivona” incontrano il WWF

Anche quest’anno, i ragazzi dell’I.C. “Santi Bivona” di Menfi hanno incontrato il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, quasi fosse un corso di aggiornamento generazionale. Bellissimi, questi alunni di scuola media, e attentissimi alle argomentazioni proposte dal WWF sulle cause, i comportamenti ed i rimedi per affrontare la crisi climatica che sta affliggendo il nostro pianeta. Ed una riflessione viene. Sarà che questa città, Menfi, riesce a distinguersi dal suo intorno in qualità di offerte culturali perché i menfitani non si sono mai chiusi in ciechi vicoli ideologici scegliendo, invece, di dare spazio alle idee, ai progetti e proposte che potessero dare risposte alle emergenze ricorrenti?

Varie sono state le amministrazioni comunali che si sono succedute, ma ogni volta la sensazione che si respira nell’aria di Menfi è la sua maturità in un po’ tutte le cosiddette fasce culturali della popolazione. Il segreto sembra che siano il sapere e la consapevolezza diffuse, fondate non sullo stordimento delle masse, ma attraverso un fitto calendario di occasioni culturali che non sanno mai di stupida festa della salsiccia. Per questo, forse, venire a Menfi, per il WWF è come trovarsi a casa, una buona ed accogliente casa, attrattiva e pacifica. Salutata la dirigente scolastica, dr.ssa Maria Francesca Cusumano, gli incontri nei vari plessi sono stati aperti dal prof. Vincenzo Termine, referente scolastico, per poi essere raggiunti dalla responsabile WWF di Menfi, Antonella Graffeo, che sta svolgendo uno splendido lavoro di sensibilizzazione con iniziative mirate. Non c’è dubbio, il successo di Menfi è stato costruito negli anni dai menfitani, che amano il loro territorio e non lo sfruttano, ma lo accarezzano senza produrre ferite irreparabili, non sempre, certo, ma nella maggioranza dei casi. Menfi, negli anni, è città pluripremiata dal WWF.