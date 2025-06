Sciacca: ripristinati i vasi in ceramica distrutti dai vandali al belvedere di Piazza Campidoglio

Dopo la riqualificazione di via Roma con il ritorno delle tradizionali giare in ceramica, un altro angolo simbolico della città riacquista decoro: il belvedere di Piazza Campidoglio è stato infatti restituito al suo originario splendore artistico grazie all’impegno di cittadini e associazioni locali, che hanno riparato i danni causati da un recente atto vandalico.

Nei mesi scorsi, due vasi in ceramica decorativa erano stati distrutti in uno degli affacci panoramici più suggestivi della città. Oggi, grazie alla generosità di Stefano Siracusa e dei soci dell’associazione L’AltraSciacca, e all’impegno di Renato Sanfilippo del Comitato Spontaneo di Piazza Campidoglio, due nuovi vasi sono stati donati e ricollocati negli stessi punti dove sorgevano i precedenti manufatti.

“È questa la nostra città, che esprime la bellezza nell’animo e nei gesti delle persone che l’amano,” dichiarano con soddisfazione il sindaco Fabio Termine e gli assessori Agnese Sinagra (Arredo Urbano) e Francesco Dimino (Ceramica). “Siamo felici che la comunità si impegni a ridare bellezza e decoro ai nostri luoghi del cuore, deturpati dall’inciviltà di qualche singolo.”

Il Comune ha espresso gratitudine per la donazione e per le attività di pulizia e recupero estetico del belvedere, incluso il muretto danneggiato da scritte e graffiti. “Lo avevamo detto: per ogni vaso rotto, ne metteremo due. E così è stato,” prosegue la nota dell’Amministrazione, che cita anche l’esempio virtuoso di via Roma, dove diverse associazioni hanno contribuito al riposizionamento di cinque nuove giare in ceramica.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio movimento di cittadinanza attiva che coinvolge residenti e associazioni in azioni concrete per il recupero del patrimonio urbano. Prossimo obiettivo, annunciano da Palazzo di Città, sarà la Salita Consiglio, anch’essa recentemente colpita da atti di vandalismo.

“Ci sono cittadini che, per imitazione virtuosa, si sono fatti avanti per donare altri pezzi di bellezza – concludono gli amministratori –. È questa la migliore risposta della società civile: ribellarsi alla barbarie, alla mancanza di rispetto, e riaffermare con i fatti l’amore per Sciacca.”