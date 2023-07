Rubata auto a ragazzo disabile: una denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno denunciato, per il reato di ricettazione, un pregiudicato marsalese di 30 anni.

A seguito di una denuncia di furto di autovettura per disabili e di un telefono cellulare presentata da un anziano originario di Marsala, i Carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell’autore del furto.

Avendo ricevuto una dettagliata descrizione della vettura, dopo aver visionato anche delle foto della stessa, i militari dell’Arma hanno intrapreso un’indagine a 360° indagando su soggetti con precedenti specifici.

L’intuizione dei militari operanti si è rivelata corretta in quanto, raggiunta l’abitazione di un 30enne pregiudicato marsalese, già presunto autore di diversi furti di bici elettriche e scooter, messi a segno nell’ultimo periodo in trasferta a Trapani, eseguivano una perquisizione domiciliare ritrovando in un garage il veicolo e dentro casa il cellulare. La refurtiva in questione veniva riconsegnata all’avente diritto che ringraziava sentitamente gli uomini dell’Arma per la celerità con la quale hanno ritrovato il suo mezzo, fondamentale per i suoi spostamenti.