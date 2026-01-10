Spaccia droga dai domiciliari, arrestato insieme al figlio 

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro e della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 45enne del luogo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, e il figlio convivente, 24enne, entrambi gia’ noti alle Forze dell’ordine anche per specifici reati. I militari sono entrati nell’appartamento degli indagati per un controllo.

L’atteggiamento insofferente degli interessati ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione, che ha permesso di rinvenire 270 grammi di marijuana gia’ suddivisa in dosi e mille euro in contanti, nonche’ un bilancino di precisione con residui dello stesso stupefacente e vari oggetti verosimilmente utilizzati per il confezionamento. Tutto il materiale e’ stato sequestrato e la droga consegnata ai Ris di Messina per le analisi di laboratorio, mentre i 2 sono stati trattenuti agli arresti domiciliari.