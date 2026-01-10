Messina

Terremoto magnitudo 5 in Calabria, scossa avvertita nella Sicilia orientale

E' stata avvertita anche nella Sicilia orientale la scossa di terremoto, magnitudo 5.1, delle 5.53 di questa mattina che l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato al largo di Reggio Calabria

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

E’ stata avvertita anche nella Sicilia orientale la scossa di terremoto, magnitudo 5.1, delle 5.53 di questa mattina che l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato al largo di Reggio Calabria, ad una profondità di 65 chilometri. Molta paura, ma nessun danno, a Siracusa, Catania e Messina, dove il terremoto è stato percepito anche nelle abitazioni a piani bassi.

“Per il terremoto avvertito stamattina non ci sono segnalazioni di feriti o danni a cose. Si sono registrati solo momenti dipaura”, dice l’assessore alla Protezione civile del Comune di Messina Massimo Minutoli. “Stiamo invece comunque monitorando – aggiunge Minutoli – la situazione del vento perché oggi sono previste raffiche molto forti e terremo aggiornata la popolazione”. La scossa ha causato molta apprensione anche a Taormina e nei comuni vicini.

