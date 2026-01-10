Terremoto magnitudo 5 in Calabria, scossa avvertita nella Sicilia orientale
E’ stata avvertita anche nella Sicilia orientale la scossa di terremoto, magnitudo 5.1, delle 5.53 di questa mattina che l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato al largo di Reggio Calabria, ad una profondità di 65 chilometri. Molta paura, ma nessun danno, a Siracusa, Catania e Messina, dove il terremoto è stato percepito anche nelle abitazioni a piani bassi.
“Per il terremoto avvertito stamattina non ci sono segnalazioni di feriti o danni a cose. Si sono registrati solo momenti dipaura”, dice l’assessore alla Protezione civile del Comune di Messina Massimo Minutoli. “Stiamo invece comunque monitorando – aggiunge Minutoli – la situazione del vento perché oggi sono previste raffiche molto forti e terremo aggiornata la popolazione”. La scossa ha causato molta apprensione anche a Taormina e nei comuni vicini.