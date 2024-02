Tragedia nel messinese, 40enne muore folgorato durante lavori all’impianto elettrico

Un quarantenne ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Terme Vigliatore, nel Messinese. L’uomo, un rumeno, stava effettuando dei lavori all’impianto elettrico di un vivaio in contrada Lacco. All’improvviso, per cause che sono in corso di accertamento, la scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi. L’incidente si e’ verificato questa mattina intorno 9. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Terme Vigliatore intervenuti sul posto insieme al personale del Spresal. La salma e’ stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Milazzo. L’uomo era sposato e viveva a Mazzarra’ S.Andrea.