Un controllo del territorio si è trasformato in un’attività di accertamento che ha consentito ai Carabinieri di scoprire un presunto sistema di contraffazione e utilizzo illecito di targhe prova automobilistiche, riprodotte artigianalmente per essere impiegate contemporaneamente su più veicoli.

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Nicolosi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, mentre transitavano in via Longo hanno scorto un motociclo parcheggiato, privo della prevista targa di immatricolazione. Gli immediati accertamenti documentali hanno permesso di risalire al suo utilizzatore, nonché proprietario, un 51enne residente a Ragalna, appurando altresì come l’uomo avesse denunciato lo smarrimento della targa lo scorso mese di luglio.

Rintracciato, l’uomo ha riferito alla pattuglia di avere una targa prova per poter circolare con quello scooter, ma di averla dimenticata in auto; quindi ha aperto il suo veicolo, parcheggiato lì accanto, e ha prelevato una custodia contenente i documenti in questione. All’occhio attento dei militari non è però sfuggito un altro tagliando riposto nella stessa custodia: era un’altra targa di prova, ma era palesemente contraffatta. A quel punto è scattata la perquisizione del veicolo nel quale i Carabinieri hanno scovato un ulteriore contrassegno contraffatto, ovvero non conforme ai requisiti previsti dalla normativa e che faceva riferimento a un’autorizzazione ormai scaduta e non più valida. In particolare, le targhe prova originali devono presentare specifiche caratteristiche identificative e di sicurezza, tra cui particolari dimensioni, fori agli angoli e una pellicola riflettente con appositi contrassegni, elementi risultati assenti nei manufatti rinvenuti. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro delle due targhe prova contraffatte e dei relativi supporti e hanno denunciato il 51enne all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato, prevista dall’art. 482 del Codice Penale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.