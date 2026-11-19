La tutela degli animali e il contrasto a ogni forma di maltrattamento rientrano tra gli ambiti di attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, quotidianamente impegnati nelle attività di controllo del territorio e nella verifica delle condizioni di legalità, anche in ambito rurale. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Vizzini, congiuntamente a quelli della Stazione di Ragusa Ibla, nel corso di un mirato servizio svolto in contrada Guzza, nel territorio di Vizzini, hanno individuato, all’interno di un fondo rurale, due cavalli che versavano in condizioni di grave deperimento.

La situazione riscontrata ha richiesto l’immediato intervento dei veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, che, dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari, hanno certificato le critiche condizioni di salute degli animali. Nel corso delle verifiche, i professionisti hanno inoltre provveduto all’applicazione dei microchip e alla conseguente registrazione degli equidi nella Banca Dati Nazionale, così da garantirne la corretta identificazione. Al termine degli accertamenti, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, una 28enne di Vizzini, responsabile della custodia degli animali, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544-ter del Codice Penale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. I Carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa dei due cavalli.

Considerate le condizioni cliniche particolarmente compromesse, che non hanno consentito il trasporto, gli animali sono stati affidati in custodia alla stessa donna, con precise prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario in ordine alle cure e alle modalità di mantenimento, la cui osservanza dovrà essere garantita. L’intervento testimonia l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri anche verso la tutela degli animali e la salvaguardia del loro benessere, attraverso una costante attività di vigilanza e la collaborazione con i servizi veterinari competenti, fondamentale per individuare situazioni di sofferenza e consentire l’adozione dei necessari provvedimenti.