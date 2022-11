Maxi furto in casa a Montallegro: portata via cassaforte con soldi contanti, orologi e gioielli

Colpo grosso in una abitazione di Montallegro. I ladri, in pieno giorno, hanno fatto irruzione in una casa del paese agrigentino riuscendo a smurare l’intera cassaforte all’interno della quale vi erano custoditi soldi contanti, oro, gioielli e orologi di marca. Il bottino, in fase di quantificazione, è ingente. Almeno 7.500 euro i contanti rubati.

A fare la scoperta è stata la figlia dei proprietari dell’abitazione, una cinquantaquattrenne del posto. I ladri evidentemente sapevano molte cose. Quando agire, dove mettere le mani e come farlo. Alla donna non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Indagano i carabinieri.