Montevago, esercitazione cani da soccorso: si cercano dispersi tra le macerie del sisma

Si è svolta oggi nel vecchio centro di Montevago un’esercitazione volta alla preparazione di cani da soccorso da impiegare nella ricerca di persone disperse sotto le macerie, organizzata da E.R.A Rescue, organizzazione di volontariato con sede a Palermo.

Protagoniste diverse unità cinofile dell’associazione guidate dal referente nazionale della Formazione delle Unità Cinofile E.R.A., Alice Cumia, e un membro dell’Usar team sloveno, Borut Modic, formatore di fama internazionale che ha guidato soccorsi in scenari complessi come quello del disastro in Turchia.

“Le esercitazioni come queste – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – sono fondamentali strumenti di formazione sia per i cani sia per i conduttori. Da parte del comune di Montevago, che ha sofferto il dramma del terremoto del 1968, ci sarà sempre la massima collaborazione per la prevenzione e per la formazione di soccorritori e volontari in scenari di emergenza”.