Montevago, Pnrr: finanziati due interventi per la messa in sicurezza del territorio

Un altro milione di euro del Pnrr in arrivo a Montevago per la messa in sicurezza del territorio. Sono stati ammessi a finanziamento un progetto per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del Rio Cugno di Mezzo e un altro intervento per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana della Strada Sajaro.

I progetti, da 500 mila euro ciascuno, sono stati finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito del bando del ministero dell’Interno denominato “Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.

“E’ l’ennesimo finanziamento che riusciamo ad ottenere grazie ai fondi del Pnrr e a una progettazione puntuale e di qualità da parte dei nostri uffici comunali, del segretario, del dirigente dell’Utc ai quali non sfugge nessun bando e che lavorano, con passione e professionalità, in piena sintonia con l’amministrazione comunale”, afferma in una nota il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Questi interventi – aggiunge il primo cittadino – consentiranno di mettere in sicurezza una parte del territorio di Montevago danneggiata da frane e nubifragi. Continuerà senza sosta il nostro lavoro di progettazione e programmazione, il Pnrr è un’occasione storica per intercettare quante più risorse possibili utili a migliorare le condizioni infrastrutturali del nostro territorio”.