Cuccioli abbandonati per strada, Naro intensifica i controlli antirandagismo

Negli ultimi giorni, a Naro si sono verificati nuovi episodi di abbandono di cuccioli, un fenomeno che non può essere tollerato. Per questo, l’amministrazione comunale è determinata a intensificare i controlli per contrastare il randagismo e tutelare il benessere degli animali.

A partire dalla prossima settimana prenderà il via anche una campagna di sterilizzazione dei randagi, già pianificata da tempo e posticipata solo per motivi legati alla disponibilità dei veterinari e a problemi di salute dell’assessore competente.

“Nonostante le difficoltà economiche, il Comune ha sempre dedicato massima attenzione a questa problematica. Lo dimostra l’iniziativa del 27 ottobre 2024, quando si è svolta una giornata gratuita di microchippatura per favorire il controllo della popolazione canina e contrastare gli abbandoni.Facciamo squadra! Invitiamo tutti i cittadini a microchippare i propri cani e a collaborare attivamente nella lotta al randagismo. Solo con il contributo di tutti possiamo arginare questo problema e garantire un futuro migliore agli animali del nostro territorio”, dichiara il sindaco Milco Dalacchi.