La Regione a sostengo della Coop “Rosario Livatino-Libera Terra”

La Regione Siciliana è pronta a sostenere concretamente il lavoro della cooperativa “Rosario Livatino – Libera terra”, oggetto oltre un mese fa di un pesante danneggiamento doloso. Come si ricorderà, infatti, alcuni ettari coltivati a grano in contrada Gibbesi erano stati dati alle fiamme da ignoti.

Ad annunciarlo ieri pomeriggio è stato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, in visita istituzionale sui terreni confiscati gestiti a Naro. Con lui, il direttore generale del dipartimento agricoltura Dario Cartabellotta, il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il capo dell’ispettorato agrario provinciale Luigi Vella e i sindaci di Naro, Licata e Camastra Mariagrazia Brandara, Angelo Balsamo e Dario Gaglio e il vicesindaco di Ravanusa Alessandra Calafato. A riceverli, il presidente della cooperativa Giovanni Lo Iacono e i soci che con lui, meritoriamente, lavorano da anni su terreni confiscati alla criminalità organizzata in quella che è oggi l’unica realtà operativa in provincia.

“Siamo assolutamente soddisfatti per l’impegno preso dall’assessore Sammartino – spiega Brandara – perché è un gesto concreto di vicinanza e solidarietà all’attività della cooperativa, che è quanto davvero serve nella lotta alla mafia”.