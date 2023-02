Naro, cinque consiglieri firmano la mozione di sfiducia per il sindaco Brandara

I consiglieri comunali di Naro, Arnone Rosalia, Cremona Serena, Gallo Angelo, Licata Calogero, Palmeri Nicola, hanno firmato una mozione di sfiducia al Sindaco Maria Grazia Brandara.

A renderlo noto è il primo cittadino che in un post facebook dichiara: “un paio di motivazioni brevissime e generiche, di cui la principale è quella del venir meno della maggioranza consiliare a sostegno del sindaco. Lo sanno questi 5 consiglieri comunali che sindaco e Consiglio hanno funzioni e competenze distinte e separate? Lo sanno che non c’è alcun obbligo di maggioranza consiliare a sostegno del sindaco? Lo sanno, questi consiglieri, che a seguito di elezioni comunali può accadere che venga eletto il Sindaco di una lista e la maggioranza consiliare della lista opposta? Lo sanno che, una volta eletti, hanno l’onere di svolgere il proprio compito con scrupolo e coscienza, negli interessi del Comune e non a semplice tutela di una parte politica? Certo è che, va rilevato, l’ordinamento degli Enti Locali da per scontato che gli organi pubblici siano composti da persone competenti e serie. Persone che abbiano buon senso. Su questo dovremmo tutti ragionare e sulla base di questo fare coscienziosa politica e buona amministrazione. Io, dal mio canto, continuo a lavorare per la città, continua la Brandara. Posso aver sbagliato, posso aver deluso alcuni, ho anche detto alcuni “no” che hanno scontentato altri, ma ho sempre amministrato con scrupolo e coscienza come il mio mandato prevede, tentando di mettere in campo tutte le migliori idee, proposte e soluzioni per il bene di Naro.”

Un lavoro che si fa in solitudine, contro tutti, assumendosi grandi rischi.

Un lavoro che continuerò a fare fino a fine mandato se le forze mi sosterranno.