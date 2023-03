Naro, consegnati dispositivi salvavita agli anziani che vivono soli

“Nei mesi scorsi, come vi avevo detto, avevamo progettato di dotare i nostri anziani di dispositivi salvavita.Oggi quel progetto lo abbiamo realizzato. I salvavita sono arrivati, hanno due anni di abbonamento, e ieri, con l’assessore ai Servizi Sociali Valentina Gueli Alletti e la vice sindaco Mariateresa Geraci, e l’assessore Rosa Maria Giunta abbiamo iniziato a consegnarli ai nostri anziani e siamo andati a trovare a casa una prima parte dei 70 ultranovantenni che vivono nella nostra città.È stato molto emozionante incontrarli, anche per l’affetto con cui ci hanno accolte.A volte, presa dalle mille emergenze giornaliere, non sono riuscita a coltivare il rapporto diretto con i miei concittadini, ma questo, più di ogni altra cosa, ci ripaga di amarezze e stanchezza.” Cosi la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara.