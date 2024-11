Naro festeggia i 100 anni della signora Giuseppa Porrello. A za pinu’ come viene chiamata da vicini e conoscenti ha trascorso la sua vita nella fede di Dio. Buona e amorevole in gioventù e’ stata molto apprezzata e ricercata nel mestiere di sarta che ha svolto per circa trent’anni. I festeggiamenti, in presenza del sindaco Milco Dalacchi sono avvenuti con la partecipazione di parenti e amici. Assistita dalla nuora Maria Teresa Milazzo, dipendente del comune di Naro in pensione, e dal figlio Dino Salustro bancario in pensione e negli 80/90 amministratore del comune di Naro prima come consigliere e poi come assessore e vicesindaco.