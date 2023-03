Naro, tentata violenza su casalinga sessantenne: “Ha cercato di strapparmi i pantaloni”

È ripreso ieri mattina il processo a carico di un venticinquenne di Naro – C.T. – finito sul banco degli imputati con l’accusa di tentata violenza sessuale ai danni di una pensionata sessantenne del posto.

La donna è comparsa davanti i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, ricostruendo quegli attimi: “Sono stata bloccata nell’androne del palazzo mentre facevo rientro in casa. Mi ha immobilizzato tentando di palpeggiarmi e strapparmi i pantaloni”. La vicenda risale al gennaio dello scorso anno. Il giovane fu arrestato dai carabinieri della locale stazione. Alcune telecamere avrebbero ripreso anche la scena.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Sara Varazi, il 25enne avrebbe desistito poiché allarmato dal rumore di un’auto in transito. La donna è cosi riuscita a fuggire e rifugiarsi in casa. Si torna in aula il 14 giugno quando verranno sentiti i testimoni chiamata dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Manganello ed Eliana Salvaggio.