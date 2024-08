Suicidio shock a Naro, giovane trovato morto in casa

Sgomento a Naro per la morte di Claudio Attardo. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è stato ritrovato priva di vita all’interno del garage della sua abitazione. Non si conoscono le motivazione del gesto estremo. Sul luogo lanciato l’allarme si sono recati gli operatori del 118 che ne hanno constatato il decesso e i Carabinieri della locale stazione. Il giovane era molto conosciuto in paese, lavorava in un negozio di igiene e bellezza, sempre disponibile per gli altri e molto apprezzato da tutti. Tutta la comunità si stringe al dolore della famiglia.

“La morte di un giovane è il fallimento della società tutta, un campanello di allarme, anche il silenzio, deve farci capire che dobbiamo aiutare e non rimanere fermi ad osservare. I giovani sono il futuro, non la morte. Sono veramente affranto e mi stringo al dolore della famiglia, degli amici e della città tutta”, ha dichiarato il primo cittadino Milco Dalacchi.