Terremoto politico a Naro, si dimette il Vicesindaco Aronica

Colpo di fulmine, ma anche di scena, nel panorama politico narese. A quasi sette mesi dall’insediamento della giunta comunale del Sindaco Milco Dalacchi si è dimesso il Vicesindaco Vincenzo Aronica. Aronica è stato il personaggio chiave per la candidatura e poi per la vittoria di Dalacchi ma i rapporti sembrano essersi rotti completamente al punto da arrivare all’epilogo delle dimissioni. I primi movimenti che facevano presagire un terremoto politico si erano avuti già a metà dicembre e si sono accentuati durante l’ultima riunione del Consiglio Comunale dello scorso 31 dicembre 2024 quando lo stesso primo cittadino era apparso visibilmente infastidito da alcune dinamiche di palazzo. Non è chiaro, ancora, il motivo delle dimissioni di Aronica e da Palazzo San Francesco non circola alcuna voce ufficiale.