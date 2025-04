Femminicidio Sara, trovato un coltello: dubbio sia l’arma usata

I Carabinieri hanno sequestrato l’appartamento in cui viveva, a Messina, Stefano Argentino, il 27enne che lunedì, a pochi passi dall’Università, ha accoltellato e ucciso la studentessa universitaria Sara Campanella, 22 anni. A pochi passi dal luogo dove la ragazza è stata uccisa i militari dell’Arma hanno trovato un coltello; gli inquirenti dubitano che possa essere stata l’arma del delitto, ma i medici legali che stanno effettuando l’autopsia sul corpo della vittima sono stati incaricati dai pm di comparare le ferite con l’arma per verificare se possa essere stata usata per assassinare Sara. Sembra, invece, più probabile che l’assassino abbia usato un taglierino o un bisturi, oggetti che gli investigatori stanno ancora cercando.

Dopo l’autopsia il corpo di Sara verrà restituito alla famiglia; i funerali si svolgeranno lunedì 7 aprile a Misilmeri, in provincia di Palermo. Le esequie saranno celebrate nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri: la funzione sarà presieduta dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, con la previsione di bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e l’osservanza di un minuti di silenzio alle 11. Anche Messina città nella quale è avvenuto il delitto, onorerà la memoria della ragazza uccisa con il lutto cittadino in concomitanza con le esequie.

“Il lutto cittadino non è solo un segno di rispetto e vicinanza alla famiglia di Sara – dice il sindaco di Messina, Federico Basile – ma anche un forte momento di riflessione collettiva. Dobbiamo far sentire la nostra voce contro ogni forma di violenza, soprattutto quella che colpisce le donne. Ogni vittima è una ferita profonda per l’intera comunità”. L’amministrazione comunale invita inoltre scuole, esercizi commerciali, enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive e sociali ad aderire al lutto cittadino “nelle forme ritenute più opportune, contribuendo a onorare la memoria di Sara con gesti di silenzio, rispetto e consapevolezza”.