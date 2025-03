Anas, chiuso fino a sabato tratto della Ss 626 “Valle del Salso” per lavori

Dalle ore 9:00 di lunedì 10 marzo e fino alle ore 12:00 di sabato 15 marzo, la circolazione lungo la strada statale 626 “della Valle del Salso” sarà interdetta al traffico, su tutte le corsie, dallo svincolo Judeca/Riesi fino allo svincolo Carrubba. Il percorso alternativo da Caltanissetta in direzione Gela prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo Judeca/Riesi e la prosecuzione per le strade statali 190, 117 bis e 115. Sulla SS 626 è consentito il transito per Butera con uscita obbligatoria allo svincolo di Butera.

Il percorso alternativo da Caltanissetta in direzione Licata prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Judeca/Riesi e la prosecuzione per le strade statali 190, 626 dir, 123 e 115. Il percorso alternativo da Gela in direzione Caltanissetta prevede la prosecuzione lungo le strade statali 115, 117 bis e 190. È consentito il transito per lo svincolo Carrubba sulla SS 626. Tutti gli itinerari alternativi verranno debitamente segnalati sul luogo tramite apposita segnaletica di cantiere. La chiusura si rende necessaria per eseguire, in sicurezza, le operazioni di varo degli impalcati del cavalcavia sito al chilometro 46,450 lungo la statale 626.