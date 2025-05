Con problemi psichici si barrica in casa, la polizia lo disarma e lo porta in ospedale

Si è barricato in casa e non voleva più uscire. I familiari preoccupati per la sua incolumità hanno allertato le forze di Polizia che si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per verificare la situazione.

Non è stato facile per i poliziotti convincere il 58enne, con problemi psichici, ad uscire di casa. Si è temuto il peggio visto che con sè aveva anche con un coltello.

Dopo ore di mediazione, i poliziotti del locale commissariato insieme ai Vigili del fuoco hanno fatto irruzione dentro la casa e hanno poi trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie.