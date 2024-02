Dipendente “in nero” all’autolavaggio e irregolarità, denunciato il titolare e quasi 50 mila euro di multa 

Proseguono i controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento su tutto il territorio della provincia per verificare il rispetto delle norme sui luoghi e sulla sicurezza sul lavoro. I militari dell’Arma hanno effettuato una ispezione, l’ultima in ordine di tempo, in un autolavaggio a Licata riscontrando non poche irregolarità.

Un dipendente dell’attività è stato sorpreso a lavorare praticamente “in nero” mentre sono emerse lacune in tema di sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi sul luogo e formazione. Il titolare dell’autolavaggio, un quarantenne del posto, è stato denunciato e nei suoi confronti sono scattate multe e sanzioni amministrative per un totale di quasi 50 mila euro. L’attività è stata sospesa.