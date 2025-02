Esce fuori strada e finisce la corsa in un casolare: donna in ospedale

Incidente autonomo tra Licata e Gela nei pressi del lido casale. Una donna a bordo di un’auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo è uscita fuori strada e poi si è ribaltata finendo la corsa nei pressi di un casolare abbandonato. La donna è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo ed è stata trasferita dai sanitari del 118 presso l’ospedale per le cure necessarie. Sul posto lanciato l’allarme una squadra di Vigili del fuoco di corso Argentina, la Polizia e i Carabinieri. Nel sinistro stradale non sono state coinvolte altre auto.