Escono fuori strada con l’auto e lasciano un cartello: “Ragazzi stiamo bene”

Ancora un’incidente stradale a Licata; probabilmente nella notte, a finire fuori strada è stata stavolta una Fiat Punto di colore grigio all’incrocio tra via Torregrossa e via Fiume vecchio. A giudicare dal cartello esposto sul cofano della vettura: “Ragazzi stiamo bene”, gli occupanti del mezzo non devono aver riportato conseguenze. Rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale. Altro incidente si è verificato in via Gela, illeso giovane automobilista.